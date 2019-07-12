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Нафтогаз допоможе заощадити споживачам не зі своїй волі: Герус розкрив деталі хитрого плану

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Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус зазначив, що в майбутньому зниження витрат споживачів газу буде пов'язано зі зменшенням заробітків компанії НАК "Нафтогаз".

За його словами, теперішнє сумарне зниження ціни на газ для споживачів за три місяці – за травень, червень і липень – склало 21%, від ціни яку платили в квітні цього року. У той же час, він не зміг дати прогноз по ситуації, яка складеться на початок опалювального сезону. За його словами, ціна через 3-4 місяці буде залежатиме від певних ринкових чинників, які, в тому числі, і вплинули на зниження ціни в липні.

У той же час, він висловив сказав, що в серпні змін до вартості газу не прогнозується.

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