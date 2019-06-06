Нафтогаз без контролю уряду: з якими результатами реформ Коболєв пішов у вільне плавання

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає нелогічними заяви прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про монополію "Нафтогазу", через три місяці після підписання нового контракту з Андрієм Коболєвим. Він зазначив, що вже через місяць після перепризначення, глава уряду заявив, що глава "Нафтогазу" неправий.

"Нафтогаз", який за словами експерта, втратив промисловий ринок, все одно залишається квазімонополістом на ринку газу для приватних споживачів та теплокомуненегро, для чого задіюється схема із посередниками. Але на сьогодні, на його думку, у "Нафтогазу" є намагання витиснути з ринку розподільчі компанії - колишні облгази. А заяви "Укртрансгазу" про те, що компанія знаходиться у "переддефолтному стані", а на розподільчих компаніях висить 13 млрд гривень боргів, які були штучно створені, коли "Нафтогаз" не підписував акти прийому-передачі, за словами експерта, є наслідками реформ у газовій галузі країни, за результатами яких Гройсман міг поміняти Коболєва.

Як довершення цієї ситуації, експерт нагадав, що 6 травня цього року, набуло чинності рішення суду, за яким Кабмін позбувся права формувати правління НАК "Нафтогаз", тобто, за його словами, тепер Гройсман не зможе звільнити Коболєва.

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