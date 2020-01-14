Головна Новини
14 січня • оновлено в 19:39
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Надвисокі зарплати держслужбовців: чи є вони доцільними в Україні

149
Читати матеріал російською

Експерт Реанімаційного Пакету Реформ Євген Крапівін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував надвисокі зарплати держслужбовців, та як можна їх пояснити у такій державі як Україна.

"Я би розділив це питання. Якщо ми говоримо про суддів чи керівників міністерств, то для того, щоб була превенція корупції, у цих людей має бути висока зарплата. А інша історія - це напівприватні структури, де людина є керівником державного підприємства, але вона не самостійно розпоряджається ресурсами, а над нею, для прикладу, може бути наглядова рада, яка приймає остаточне рішення, і подібні органи. Ось тут не зовсім зрозуміло, для чого таким держслужбовцям надвисокі зарплати", - заявив Крапівін.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Євген Крапивин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини