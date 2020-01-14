Надвисокі зарплати держслужбовців: чи є вони доцільними в Україні

Експерт Реанімаційного Пакету Реформ Євген Крапівін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував надвисокі зарплати держслужбовців, та як можна їх пояснити у такій державі як Україна.

"Я би розділив це питання. Якщо ми говоримо про суддів чи керівників міністерств, то для того, щоб була превенція корупції, у цих людей має бути висока зарплата. А інша історія - це напівприватні структури, де людина є керівником державного підприємства, але вона не самостійно розпоряджається ресурсами, а над нею, для прикладу, може бути наглядова рада, яка приймає остаточне рішення, і подібні органи. Ось тут не зовсім зрозуміло, для чого таким держслужбовцям надвисокі зарплати", - заявив Крапівін.

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