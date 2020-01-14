Надвисокі зарплати держслужбовців: чи є вони доцільними в Україні
Експерт Реанімаційного Пакету Реформ Євген Крапівін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував надвисокі зарплати держслужбовців, та як можна їх пояснити у такій державі як Україна.
"Я би розділив це питання. Якщо ми говоримо про суддів чи керівників міністерств, то для того, щоб була превенція корупції, у цих людей має бути висока зарплата. А інша історія - це напівприватні структури, де людина є керівником державного підприємства, але вона не самостійно розпоряджається ресурсами, а над нею, для прикладу, може бути наглядова рада, яка приймає остаточне рішення, і подібні органи. Ось тут не зовсім зрозуміло, для чого таким держслужбовцям надвисокі зарплати", - заявив Крапівін.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".