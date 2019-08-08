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Надія Савченко показала нову сукню: фотосесія на пляжі

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Позафракційна народна депутатка Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради набрала всього вісім голосів, знялася у незвичайній для неї фотосесії.

Савченко у довгій смарагдовій сукні кружляла і граційно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря, чим викликала бурхливу реакцію в мережі. Фото з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, а відео виклала у Stories.

"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!" – так загадково нардепка підписала знімки, не уточнивши, в якій саме країні перебуває.

Шанувальники і друзі нардепа із захватом і здивуванням сприйняли її жіночний образ. "Надю, ви супермодель! Класна фотосесія!", "Невже Надя вдягла сукню?", "Красуня! Така жіночна!", "Надю, хіба це ви? Не вірю!" – розсипалися вони у компліментах під постом Савченко.

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