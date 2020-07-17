Надія Мейхер візьме участь в шоу "Танці з зірками"

Відео 13:21, 17.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський віддалився від народу й забув про обіцянки? Чому президент досі не на велосипеді і які ризики для України

Зеленський – про перемогу Верещук: найрозумніший та найкрасивіший кандидат у мери Києва

Британія визнала втручання Росії у вибори: зареєстровано кримінальне провадження

Росія намагається вкрасти вакцину від COVID-19: США, Британія і Канада зробили заяву

Зеленський виступив із заявою про катастрофу MH17: про роль Росії промовчав