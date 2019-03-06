Надеятся уникнути відповідальності: генерал СБУ розкритикував дії спецслужб щодо Світлани Дрюк

Генерал-майор, екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк зазначив, що непрофесійно та безвідповідально з боку контррозвідки надавати програму СБУ "ополченці" Світлані Дрюк і закликав не робити псевдо-героїв із тих, хто убивав, боровся проти України.

Він наголосив, що їй загрожує тюрма, можливо із довічним ув'язненням. А після 4-х років війни, руїни, смертей і каліцтв, терористи, за його словами, розраховують, що їх приймуть за цією програмою; достатньо схилити голову і покаятись, сподіваючись на те, що не будуть нести відповідальність.

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