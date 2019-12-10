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10 грудня • оновлено в 19:43
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Передумови для зниження ціни на газ у 2020 році є: експерт з енергетичних питань

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Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував газове питання та дав прогноз щодо ціни блакитного палива для українців у першому кварталі 2020 року

"От сьогодні ціну знизили трошки більше ніж на 10% і, враховуючи вчорашні перемовини та інформацію про те, що компроміс по газу може бути знайдений, ну і те, що було вже озвучено, що ціна може бути на 25% нижче ніж в Європі. Ціна на газ формується завдяки імпортному паритету, тобто вона формується згідно до ринкових цін. Отже, передумови для того, щоб мати низьку ціну у нас є", - заявив Надеїн

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Іван Надєїн
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