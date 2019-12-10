Передумови для зниження ціни на газ у 2020 році є: експерт з енергетичних питань
Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував газове питання та дав прогноз щодо ціни блакитного палива для українців у першому кварталі 2020 року
"От сьогодні ціну знизили трошки більше ніж на 10% і, враховуючи вчорашні перемовини та інформацію про те, що компроміс по газу може бути знайдений, ну і те, що було вже озвучено, що ціна може бути на 25% нижче ніж в Європі. Ціна на газ формується завдяки імпортному паритету, тобто вона формується згідно до ринкових цін. Отже, передумови для того, щоб мати низьку ціну у нас є", - заявив Надеїн
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".