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11 вересня • оновлено в 22:17
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Над Швейцарією пролетів ''грішний янгол''

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У мережі опублікували відео з загадковим об'єктом, який був помічений у небі над швейцарським містом Золотурн і зовні нагадує циліндр.

Користувачі мережі тут же взялися висловлювати свої припущення про його походження. Відповідний ролик розмістили на Youtube-каналі thirdphaseofmoon. Звучали версії, що це куля або зовсім "грішний янгол". Також у мережі припустили, що сірий "циліндр" – не що інше, як іще один доказ "існування" НЛО. Деякі користувачі також відзначили, що у загадкового "гуманоїда" є голова і хвіст.

"Зовні схоже на гуманоїда в плащі", – написав один із коментаторів.

Як пише The Daily Star, інший користувач підтримав цю версію і зазначив, що цей ролик є "сенсацією". До теперішнього моменту достовірної інформації про те, чим насправді є таємниче "НЛО", поки немає.

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