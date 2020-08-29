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29 серпня • оновлено в 09:59
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Над пляжем на Херсонщині наднизько літали військові літаки

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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