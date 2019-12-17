НАБУ проводить в Австрії несанкціоновані слідчі дії

Несанкціоновані слідчі дії НАБУ на території Австрії, можуть викликати дипломатичний скандал. Про це повідомили адвокати захисту у справі Писарука-Бахматюка

На території Австрії представники НАБУ вчиняють процесуальні дії без повідомлення місцевих органів правоохоронних Австрії. Австрійські адвокати готують відповідні документи щодо оцінки цієї ситуації і припинення втручання правоохоронних органів України в суверенітет Австрії.

В такий спосіб працівники НАБУ намагається розшукати екс-керівників VAB банку: Дениса Мальцева, Наталію Василюк та Олега Бахматюка, які є учасниками справи щодо рефінансування банківської установи та отримання стабілізаційного кредиту, за для погашення заборгованості перед вкладниками. Натомість адвокати вказують що їх під захисні не переховуються і готові до співпраці з правоохоронцями, але в рамках діючих законів.

Адвокати ініціюють відкриття кримінальних проваджень щодо детективів НАБУ та закликають вище керівництво країни звернути увагу на безпідставні переслідування екс-керівників VAB банку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал