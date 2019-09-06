Набір банальних декларацій: експерт щодо заяв Міністерства інфраструктури

Екс-заступник міністра інфрастуктури Олександр Кава прокоментував заявлені ініціативи міністрества щодо реформ та будівництва об'єктів на території України.

Жодних перепон для запровадження єдиного електронного квитка Кава не бачить. Це є відповідальність місцевих органів влади, якщо вони забажають, то можуть зробити це без жодних проблем, заявив експерт.

Щодо будівництва двох заводів для виробництва електрокарів, то Кава вчергове зазначив, що це питання жодним чином не стосується міністерства інфраструктури.

"І замість того, щоб називати якісь цілі із приводу будівництва доріг та розвитку залізничного транспорту, розвитку портів, ми бачимо просто набір банальних декларацій", - заявив екс-заступник міністра інфрастуктури.

Кава прокоментував також і заяву прем'єра щодо приватизації Укразалізниці. Він заявив, що якщо Гончарук дійсно робив подібну заяву, то він нічого не розуміє із приводу того, як функціонує залізничний транспорт в Європі та в інших країнах, томущо немає жодного вдалого прикладу у світі після приватизації залізниці.

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