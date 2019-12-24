На заздрість метрам: на ТРК "Україна" виходить другий серіал у кар'єрі 23-річного режисера

ТРК "Україна" вирощує кіногеніїв і вундеркіндів: 23-річному режисерові довірили знімати серіал про важкі життєві перипетії і мінливості долі.

Антон Скрипець, закінчив два роки тому Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого за фахом "режисер телебачення", вже встиг знятися в шести фільмах і зняти два серіали за власним сценарієм. Ось де бурхливий старт творчої кар'єри, якій можуть позаздрити корифеї індустрії.

Турбує одне: де ж у такому юному віці можна було на особистому досвіді відчути всі ті тягарі і негаразди, які юне дарування відобразив на екрані. Переживаємо, чи не сталося чого з ним в дитинстві, чи не наклали відбиток спогади отроцтва.

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