На Закарпатті дорожню розмітку нанесли в хаотичному порядку

Мирослав Семенюк Відео 17:01, 16.10.2020
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