На Заході є добре підгодовані проросійські лоббі, які пропагують зняття санкцій: політолог

Політичний та воєнний експерт Юрій Кочевенко прокоментував ситуацію на Донбасі та план президента Зеленського щодо деескалації.

Він також зазначив, що голосування у Генасамблеї ООН щодо включення питання Криму до порядку денного вкотре показало, хто є союзниками РФ на міжнародній арені. Він заявив, що коли Білорусь, наприклад, намагається позиціонувати себе як нейтральна держава і пропонує себе як майданчик для перемовин між РФ та Україною, те як Білорусь голосує в ООН, є показником реальності її "нейтралітету".

За словами експерта, РФ буде намагатися максимально зам'яти питання Донбасу та Криму, показати, що ці питання вже не на часі, і, таким чином, буде вести до зняття санкцій. Кочевенко переконаний, що на Заході є підготовлені та добре підгодовані пророссійські лоббі, які лише чекають вдалого часу, що почати активну пропаганду зняття санкцій проти РФ.

Кочевенко вкотре наголосив, що приклад Будапештського меморандуму, поверення Росії у ПАРЄ та засудження українського гвардійця в Італії, доводить, що не варто вірити у непорушність міжнародних угод та стандартів.

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