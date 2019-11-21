Велика Китайська стіна - розділова стіна довжиною майже 9000 км (загальна довжина - 21,2 тис. Км), побудована в стародавньому Китаї. Найбільший пам'ятник архітектури.

На візку з Великої Китайської Стіни Скріншот з відео

На візку з Великої Китайської Стіни Скріншот з відео

На найвищій точці Великої Китайської стіни розташований металевий жолоб, по якому може спуститися кожен бажаючий турист. Це найшвидший спосіб спуску з Великої Китайської стіни.

На візку з Великої Китайської Стіни Скріншот з відео

На візку з Великої Китайської Стіни Скріншот з відео

Здійснюється спуск на чотириколісною візку, яка швидко набирає швидкість на спусках. Наздоганяти візок попереду – заборонено і доводиться гальмувати джойстиком. Спускаючись вниз можна отримати насолоду від природою Китаю.

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