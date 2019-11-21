Головна Новини
22 листопада • оновлено в 01:45
МоваЯзык
МедОбоз Головна

На візку з Великої Китайської Стіни

67
Читати матеріал російською

Велика Китайська стіна - розділова стіна довжиною майже 9000 км (загальна довжина - 21,2 тис. Км), побудована в стародавньому Китаї. Найбільший пам'ятник архітектури.

На візку з Великої Китайської Стіни

На візку з Великої Китайської Стіни

Скріншот з відео

На візку з Великої Китайської Стіни

На візку з Великої Китайської Стіни

Скріншот з відео

На найвищій точці Великої Китайської стіни розташований металевий жолоб, по якому може спуститися кожен бажаючий турист. Це найшвидший спосіб спуску з Великої Китайської стіни.

На візку з Великої Китайської Стіни

На візку з Великої Китайської Стіни

Скріншот з відео

На візку з Великої Китайської Стіни

На візку з Великої Китайської Стіни

Скріншот з відео

Здійснюється спуск на чотириколісною візку, яка швидко набирає швидкість на спусках. Наздоганяти візок попереду – заборонено і доводиться гальмувати джойстиком. Спускаючись вниз можна отримати насолоду від природою Китаю.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини