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На вихідні в Україні розпогодиться: прогноз на 10 серпня від ObozTV

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Синоптики обіцяють, що на вихідні в Україні буде спекотно і переважно без опадів – цілком можна планувати поїздку на природу і насолоджуватися справжнім літом.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 10 серпня.

На заході мінлива хмарність, місцями очікуються короткочасні дощі. Повітря вдень прогріється до +31 градуса, вночі на термометрах +14.

У північних регіонах небо затягне хмарами, які принесуть імовірні зливи. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +13.

На сході прогнозують гарний сонячний день. Денний максимум +28 градусів, вночі +15 градусів.

На вихідні в Україні розпогодиться: прогноз на 10 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму аналогічна ситуація – сонячно та сухо. Вдень термометри покажуть +31, вночі +19.

Центральним областям синоптики прогнозують погожий день без опадів. Денний максимум +27 градусів, вночі на термометрах +14.

У Києві сонячно та сухо. Температура повітря вдень +27 градусів, вночі +17.

Яка погода очікується на курортах України протягом усього серпня – можна дізнатися на сайті OBOZREVATEL.

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