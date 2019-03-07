На ''Укроборонпром'' чекає ревізія: Obozrevatel News о 10:00 від 07.03.2019

На "Укроборонпром" чекає ревізія

Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром". Про це заявив Петро Порошенко під час засідання РНБО.

Заява Коболєва про конкурс на голову "Нафтогазу"

Рішення Кабміну про конкурсу на посаду голови "Нафтогазу" суперечить українському законодавству. Про це під час брифінгу заявив нинішній очільник компанії Андрій Коболєв. Він каже: призначати, звільняти, змінювати зарплату, виписувати премії – це повноваження винятково наглядової ради "Нафтогазу"

Протести після фільму про Майкла Джексона

Пікети після фільму про Майкла Джексона. Сотні прихильників співака зібрались біля офісу телеканалу "ФОР ЕЙЧ КЬЮ". Причиною став спірний документальний фільм про Джексона. Шанувальники короля поп-музики звинуватили авторІв стрічки в упередженості і перекручуванні інформації.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся