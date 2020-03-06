На Україну насувається 8 березня
Міжнародний жіночий день відзначається в Україні і світі щорічно, 8 березня. У 2020 році це свято випадає на неділю, завдяки чому понеділок, 9 березня, буде вихідним днем.
У цей день прийнято дарувати жінкам різні подарунки (найчастіше квіти) і вітати їх з Жіночим днем. OBOZREVATEL ж пропонує ознайомитися з кращими привітаннями з 8 березня.
8 березня: привітання у віршах
Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
8 березня: привітання в прозі
Дорогі наші, улюблені жінки, привабливі та красиві, молоді та стрункі, добрі та сердечні! Любі наші дружини, дочки, матері, тещі, подруги і всі-всі сильні і прекрасні жінки! Вітаємо вас з днем 8 Березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день і годину ви відчували любов і турботу, відданість і вірність, допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди кохані, залишайтеся такими ж прекрасними і неповторними, надійними і працьовитими, ніжними і теплими! Щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!
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