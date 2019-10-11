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11 жовтня • оновлено в 17:12
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На Україну чекають погожі вихідні: прогноз погоди на 12 жовтня від ObozTV

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Вихідні в Україні будуть теплими та переважно сухими, тож можна планувати активний відпочинок і насолоджуватися золотою осінню.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 12 жовтня.

У західних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вдень на термометрах +21 градус, вночі +6.

На півночі хмаритиме. Дощ за прогнозом лише в Чернігові. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +5.

На сході переважатиме суха погода, сонце чергуватиметься із хмарами. Вдень повітря прогріється до +17 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +7.

Погожі вихідні: прогноз на 12 жовтня від ObozTV

Південь та Крим – субота буде ясною та сухою. Температура повітря протягом дня +20 градусів, вночі +8.

У центральних областях небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +18, вночі +6 градусів.

У Києві 12 жовтня буде похмуро, але без краплини опадів. Денний максимум +16 градусів, нічний мінімум +10.

OBOZREVATEL нагадує, що попереду на українців чекають три вихідних у зв'язку з офіційним святом – Днем захисника України 14 жовтня. Також цього дня відзначатиметься свято Покрови Пресвятої Богородиці.

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