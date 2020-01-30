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30 січня • оновлено в 16:20
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На українців чекає сніжна п'ятниця: прогноз погоди на 31 січня від ObozTV

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Останній день січня в Україні буде сніжним. Опади передбачаються в більшості областей, при цьому вдень збережуться плюсові температури.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 31 січня.

На заході захмарить, снігопади – майже по всіх регіонах. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі -1.

На півночі також сніжитиме. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.

На сході хмарно, місцями легкий сніг. Максимум денної температури +3, вночі на термометрах -1 градус.

Сніжна п'ятниця: прогноз погоди на 31 січня від ObozTV

Півдню та Криму обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +6 градусів, вночі 0.

У центральних областях переважатиме похмура погода, подекуди сніжитиме. Вдень повітря прогріється до +3, вночі термометри покажуть -1 градус.

У Києві 31 січня буде похмуро, очікується невеликий снігопад. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум 0.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики нещодавно змінили прогноз на лютий 2020 року – замість морозів і сніжних буревіїв до України прийдуть зливи й відлига.

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