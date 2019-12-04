"На Україні" чи "в Україні": як вважає Вікіпедія

Менеджер проєктів Wikimedia Україна та адміністратор української Wikipedia Антон Процюк у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, чи можливо зараз у російськомовній версії Wikipedi оскаржити написання "на Україні" та виправити його на варіант "в Україні".

"Насправді є така проблема, оскільки в російськомовній версії Вікіпедії варіант написання "на Україні" вважається загальноприйнятним вже дуже давно, близько 10 років і можливо не весь цей час, але вже досить довго існує автоматичний фільтр, який блокує зворотні зміни, тобто забороняє виправлення з "на Україні" на "в Україні". Причина в тому, що взагалі так вирішила спільнота саме російськомовної вікіпедії, оскільки в офіційних авторитетних джерелах російською мовою більш поширений саме варіант написання "на Україні". Теоритично це можна оскаржити, розпочавши нове обговорення на цю тему, але мені здається, що в теперішній ситуації, скоріш за все, це обговорення не буде успішним", - заявив Процюк.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!