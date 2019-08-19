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На території Співочого поля стартувала виставка квітів, приурочена Дню Незалежності

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На території Співочого поля стартувала виставка квітів, приурочена Дню Незалежності.

Цьогоріч виставку присвятили топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ. Головними героями квіткових композицій стали брати Кличко, Сергій Бубка, Лілія Подкопаєва, Валерій Лобановський та інші. Окрім квіткових композицій тут є і таблички, на яких основні досягнення видатних спортсменів.

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Особи
Сергій Бубка Андрій Шевченко Лілія Подкопаєва Валерій Лобановський Віталій Кличко Володимир Кличко Ольга Харлан
Місце
Україна Київ
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