На території Співочого поля стартувала виставка квітів, приурочена Дню Незалежності.

Цьогоріч виставку присвятили топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ. Головними героями квіткових композицій стали брати Кличко, Сергій Бубка, Лілія Подкопаєва, Валерій Лобановський та інші. Окрім квіткових композицій тут є і таблички, на яких основні досягнення видатних спортсменів.

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