''На танках прямо в Київ!'': Росіяни образилися на українського генерала і збираються закидати Україну фекаліями

Російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву українського генерала, екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка про те, що Київ повинен створити ракету, яка "діставала б до Уралу". Після цього користувачі в РФ буквально "вибухнули" погрозами.

"Україні ж потрібні ракети, які б, щонайменше, діставали до Уралу і покривали би всю територію Російської Федерації. Такі ракети можна було б розглядати, як зброю стримування", — сказав Романенко одному із українських видань.

У росіян ці слова знайшли вкрай негативний відгук. "А про те, що в разі запуску такої ракети в наш бік їх "відпрасують" протягом декількох годин, він не подумав? Причому Захід в даному разі навіть не писне", — пишуть вони у коментарях до відповідної публікації на "РИА Новости".

Свого часу один росіянин з Санкт-Петербургу запатентував танк, що стріляє екскрементами екіпажу. Дана новина викликала ажіотаж в британській пресі, а у нас швидше за все викличе нуртування гівно.

За задумом "винахідника", водій танка повинен буде сидіти на порожній посудині, призначеній для збору його фекалій.

"Військовий наповнює ємність відходами відразу ж або в два етапи. Після того, як ємність заповниться, вона зверху надійно закривається кришкою ", - цитує текст патенту" Інтерфакс ". Потім вийшов з відходів водія та інших членів екіпажу снаряд вистрілюється в сторону противника.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!