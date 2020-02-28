НА СЦЕНІ "СХIД ОПЕРА" ВІДБУДЕТЬСЯ ПРЕМ'ЄРА БАЛЕТУ "СПАРТАК"

Більше 200 задіяних артистів, 400 костюмів і три години постійної зміни декорацій, - такий безпрецедентно-масштабний балет побачимо на сцені Схід Опера вже у березні.

Проект має назву "Спартак". Виставу готує до премєри всесвітньо відомий балетмейстер-постановник Георгій Ковтун, який взявся за створення театрального блокбастеру з поєднанням балету, музичного оркестрового мистецтва, хорового співу. За все це береться колектив об’єднаного театру Схід Опера, який складається з акторів Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенко, та трупи донецьких колег з академічного державного театру опери та балету імені Солов'яненка. Один з меценатів проекту згадує, що у 2014-му тимчасове переселення з Донбасу торкнулось багатьох.

Національний оператор мережі АЗС САНОІЛ не лише став одним із спонсорів балету Спартак (бюджет якого складає 15 мільйонів гривень), а й долучив свій колектив до безпосередньої участі, в якості акторів епізодичних та другорядних ролей. Під час прес-конференції, присвяченій презентації проекту, і менеджмент, і партнери, висловили сподівання, що після аншлагів у Харкові, "Спартак" побачать інші міста мільйонники, а згодом - і Європейський глядач.

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