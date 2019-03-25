На станції метро ''Святошин'' закінчили першу чергу капремонту

"Стихійної торгівлі біля станцій метро в Києві бути не повинно!", - категорично заявляє міський голова Віталій Кличко. За словами мера, метрополітен має виконувати виключно транспортну функцію. Активна співпраця з нацполіцією дозволить найближчим часом повністю очистити прилеглі до метро території від несанкціонованої торгівлі. На відкритті оновленої станції метро Святошин Віталій Кличко розповів киянам про плани реконструкції інших об’єктів київської підземки

Сьогодні на станції "Святошин" більша частина робіт завершена. Залишилося відремонтувати другий вестибюль станції з виходом до ринку та приміських електропоїздів. Його закриють 23 березня.

"Розвиток транспортної інфраструктури для міста Києва є пріоритетним. У нас на сьогоднішній день 13 станцій потребують першочергово вкладання грошей і реконструкції тому що вони знаходяться в такому стані перед аварійному. Наступна станція "Політехнічний інститут", — говорить голова КМДА Віталій Кличко.

Загальна вартість робіт з реконструкції станції Святошин - понад 150 мільйонів гривень.

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