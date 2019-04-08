На шашлики... | Альо, гараж! REBOOT #236 414

Кандидати продовжують розважатися та розважати. Дякуємо Богу, що хоча б обійшлося лише аналізом крови. І не дійшло до маразму з демонстрацією скляночок з сечею на публіку. Чекаємо наступних серій. Можливо побачимо як наші герої здають ЗНО, грають в конт-страйк, стрибають на резиночках, проводять турнір з Кісь-зась-мяу, аби показати склад Кабміну. А, ближче до фіналу, – на різні голоси, перед публікою - читають програми конкурента по перегонах...

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