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На що здатні літаки-розвідники США, які борознять небо над Чорним морем

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Система "Авакс - НАТО" – Система раннього повітряного попередження і управління призначена для своєчасного виявлення, розпізнавання повітряних і надводних цілей, наведення на них літаків тактичної авіації, збору даних про повітряну обстановку з їх передачею на пункти управління наземного, повітряного і корабельного базування.

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