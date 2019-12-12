На що Україна витратить допомогу від США: військовий експерт

Військовиий експерт Владислав Селезньов у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини про надання Україні військової допомоги США.

"Ці кошти будуть спрямовані на надання військово-технічної та дорадчої допомоги, а також на придбання певних систем для українських збройних сил. Йде мова про надання летальної зброї, яка вкрай необхідна українським морським силам після того, як РФ захопила українські кораблі. Також мова йде про системи управління, тобто про технології, які дозволяють нам оперативно реагувати на всі виклики уздовж нашого морського узбережжя", - заявив Селезньов.

"Ми можемо сподіватись на те, що ми отримаємо всі системи вже у 2020 році", -додав експерт.

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