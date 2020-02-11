На росТВ злякалися баз НАТО на Донбасі

Російські пропагандисти бурхливо відреагували на новину про те, що в Маріуполі і Сєвєродонецьку з'явиться дві військові бази ВСУ, відповідні стандартам НАТО.

Окремий сюжет цьому присвятили в ефірі програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1". Її ведучого Євгена Попова особливо розлютив той факт, що кошти на будівництво нових баз Україна частково отримає і від партнерів з США.

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