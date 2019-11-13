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13 листопада • оновлено в 19:47
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На росТВ запропонували Україні продати Донбас

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Російський пропагандист, автор ідеї "русского мира" Сергій Кургінян нахабно заявив, що в України нібито є тільки два способи зберегти свою державність.

Перший – федералізуватися і дати широку автономію всіх регіонах, а другий – продати Росії тимчасово окуповані території Донбасу. Нетверезими ініціативами рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соколовим" на телеканалі "Росія 1".

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