На росТВ запропонували Україні продати Донбас
Російський пропагандист, автор ідеї "русского мира" Сергій Кургінян нахабно заявив, що в України нібито є тільки два способи зберегти свою державність.
Перший – федералізуватися і дати широку автономію всіх регіонах, а другий – продати Росії тимчасово окуповані території Донбасу. Нетверезими ініціативами рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соколовим" на телеканалі "Росія 1".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
0
1
0
1
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы