На росТВ запропонували Україні продати Донбас

Російський пропагандист, автор ідеї "русского мира" Сергій Кургінян нахабно заявив, що в України нібито є тільки два способи зберегти свою державність.

Перший – федералізуватися і дати широку автономію всіх регіонах, а другий – продати Росії тимчасово окуповані території Донбасу. Нетверезими ініціативами рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соколовим" на телеканалі "Росія 1".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!