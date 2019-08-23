На росТВ влаштували переполох через карти на стіні в Раді

Російські пропагандисти вибухнули збуреннями через посади голови комітету з іноземних справ Верховної Ради України Ганни Гопко.

У ньому вона опублікувала фото зі своїм наступником Богданом Яременко на тлі карти Ідель-Уралу.

Бурхливу дискусію з цього приводу влаштували в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" і звинуватили Україну в підтримці "нацистських" ідей.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!