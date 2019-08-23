Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

На росТВ влаштували переполох через карти на стіні в Раді

146 Читати матеріал російською

Російські пропагандисти вибухнули збуреннями через посади голови комітету з іноземних справ Верховної Ради України Ганни Гопко.

У ньому вона опублікувала фото зі своїм наступником Богданом Яременко на тлі карти Ідель-Уралу.

Бурхливу дискусію з цього приводу влаштували в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" і звинуватили Україну в підтримці "нацистських" ідей.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...