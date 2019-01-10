На росТВ устроили переполох из-за запрета въезда в Украину мужчин из РФ

Российские пропагандисты отличились абсурдными страшилками о последствиях постоянного запрета на въезд в Украину мужчин из Российской Федерации. Такую меру предложил глава украинского МИД Павел Климкин.

В частности, рупоры Кремля пустили в эфир пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" пугающий ролик о "фашиствующей" Украине и заявили, что украинок навсегда лишат права общаться с мужчинами из страны-агрессора.