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На росТВ устроили панику из-за дивизии "Галичина"

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На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за церемонии торжественного перезахоронения воинов-националистов дивизии "Галичина".

Бурными возмущениями по этому поводу взорвались ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов.

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