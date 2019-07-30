На росТВ устроили панику из-за дивизии "Галичина"

На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за церемонии торжественного перезахоронения воинов-националистов дивизии "Галичина".

Бурными возмущениями по этому поводу взорвались ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов.

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