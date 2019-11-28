На росТВ устроили истерику из-за "фашиста" Зеленского

На российском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на то, что во время визита в Очаков, куда прибыли возвращенные Россией корабли ВМСУ президент Украины Владимир Зеленский одел шеврон одной из бригад ВСУ.

В ней фанату "русского мира", главреду немецкого журнала World Economy Александру Сосновскому померещилась символика нацистов СС. Своими умозаключениями он разразился в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

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