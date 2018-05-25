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На росТВ Украине пригрозили вторжением РФ

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Российский пропагандист, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия якобы может вновь отправить "добровольческую" подмогу террористам "ДНР" или вовсе осуществить масштабное военное вторжение в Украину.

По его словам, такой сценарий страна-агрессор реализует, если Украина устроит "военную провокацию" перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации. Свои громкие угрозы Коротченко озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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