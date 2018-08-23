На росТВ размечтались отобрать два города у страны ЕС

Кремлевский пропагандист, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин заявил, что в ответ на намерения Литвы получить компенсацию за годы советской оккупации Россия должна лишить страну таких городов, как Клайпеда и Вильнюс.

Свое предложение он мотивировал тем, что они якобы являлись подарком диктатора Иосифа Сталина. Оккупационную риторику в отношении страны Европейского союза Платошкин озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".