На росТВ размечтались об одном народе украинцев и россиян

Профессор Московского государственного института международных отношений Андраник Мигранян озвучил имперскую мечтну Кремля о том, что в обозримом будущем россияне и украинцы станут одним народом.

По его мнению это случится после падения США, которые якобы ответственны за войну на самом деле развязанную Россией на Донбассе. Свой пропагандистский "прогноз" он озвучил в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале".