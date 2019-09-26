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27 вересня • оновлено в 19:17
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На росТВ испугались ССО ВСУ из-за похищения террориста

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На российском пропагандистском телевидении подняли шум из-за очередного похищения украинскими спецслужбами террориста "ЛНР" с временно оккупированной территории.

Бурное обсуждение сенсационной новости устроили в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

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