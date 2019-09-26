На росТВ испугались ССО ВСУ из-за похищения террориста

На росТВ испугались ССО ВСУ из-за похищения террориста930 Читати матеріал російською
На российском пропагандистском телевидении подняли шум из-за очередного похищения украинскими спецслужбами террориста "ЛНР" с временно оккупированной территории.
Бурное обсуждение сенсационной новости устроили в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
0
0
2
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані