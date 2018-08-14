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На росТВ испугались новейшего оружия Украины

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Кремлевские пропагандисты крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве.

В частности, большой ажиотаж на российском телевидении вызвал анонс советника президента Украины, помощника министра обороны Юрия Бирюкова о машине, которая в случае необходимости может "поработать по Москве" с определенной точки страны. Фрагмент ролика с выступлением украинца продемонстрировали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и сопроводили его едкими комментариями.

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