На росТБ бурхливо відреагували на нові правила сексу в Україні

Російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Стєпанян заявив, що нові поправки до Кримінального кодексу України щодо сексуального насильства нібито приведуть до того, що український народ повністю зникне.

Більш того, він розцінив їх як інструмент погіршення демографічної ситуації в Україні. Маревна теза прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".