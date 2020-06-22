На Прикарпатті зняли смерч

Відео 08:06, 22.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Стало відомо про смерть майора ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото героя

Батьківщину-Матір у Києві перетворили на символ ЛГБТ: опубліковано відео

"Моє здоров’я – в надійних руках": хвора на COVID-19 Зеленська звернулася до медиків

Олену Кравець включили до опитування щодо виборів мера Києва, – журналіст

Задолбали!