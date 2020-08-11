На перон пускати не всіх: Омелян озвучив пропозицію для "Укрзалізниці"

На залізничних вокзалах України слід запровадити регламентований вхід.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках Володимир Омелян. "Має бути регламентований вхід на залізничні вокзали. Все-таки потяг – це не маршрутка, він в полі не зупиняється", – зазначив він.

За словами ексміністра, не варто "перегинати палицю" і встановлювати на вокзалах заходи безпеки, які практикуються в аеропортах. "Але додаткові заходи безпеки для країни, яка перебуває в стані війни з Росією, не завадять. Сьогодні це алкоголік, а завтра може бути озброєний терорист, в якого буде мета знищити потяг", – сказав він.

Зокрема, Омелян запропонував зосередити увагу на залі очікування і на пероні. "Підставою для виходу на перон має бути квиток", – заявив він.

Таким чином, на думку ексчиновника, на залізниці повинні діяти дві системи контролю пасажирів – на рівні охорони вокзалу і на рівні провідника вагону.

Разом з тим він додав, що питання організації людей, що зустрічають або проводжають потяг, варто додатково вивчати, "щоб не створити людям додаткові незручності".

Як писав OBOZREVATEL, раніше радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко заявив, що підвищити безпеку на залізниці можна кількома способами, один з яких – відповідна підготовка провідників та забезпечення їх спеціальними засобами від газових балончиків до травматичної зброї.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!