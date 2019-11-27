Захоплюючі кадри показують, що румуни Флавіу Чернеску і Діна Заур - справжні екстремали.

Вони без засобів захисту піднімаються по занедбаного мосту, щоб покататися на одноколісному велосипеді по тонким балках в 35 метрах над рікою Дунай, яка протікає через центральну і східну Європу. Пара забирається в шлюпку і направляється до мосту довжиною 500 метрів, озброєні лише палицею для Селфі і непереборним бажанням зробити щось дійсно видовищне.

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

Не знаючи, чи витримає зношений провід його вага, Чернеску підіймається на підставу моста, піднімає з собою свій одноколісний велосипед і опускає мотузку для своєї подруги.

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

Коли пара знаходиться на висоті 25 метрів над водою, вони повільно йдуть по круглим і плоским балках.

Кадри показують, як містер Чернеску їде на велосипеді уздовж найвищої точки моста і обережно балансує, знімаючи себе з палицею для Селфі. Це дійсно вражає!

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