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29 листопада • оновлено в 12:18
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На одноколісному велосипеді через міст

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Захоплюючі кадри показують, що румуни Флавіу Чернеску і Діна Заур - справжні екстремали.

Вони без засобів захисту піднімаються по занедбаного мосту, щоб покататися на одноколісному велосипеді по тонким балках в 35 метрах над рікою Дунай, яка протікає через центральну і східну Європу. Пара забирається в шлюпку і направляється до мосту довжиною 500 метрів, озброєні лише палицею для Селфі і непереборним бажанням зробити щось дійсно видовищне.

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

Не знаючи, чи витримає зношений провід його вага, Чернеску підіймається на підставу моста, піднімає з собою свій одноколісний велосипед і опускає мотузку для своєї подруги.

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

На одноколісному велосипеді через міст

Коли пара знаходиться на висоті 25 метрів над водою, вони повільно йдуть по круглим і плоским балках.

Кадри показують, як містер Чернеску їде на велосипеді уздовж найвищої точки моста і обережно балансує, знімаючи себе з палицею для Селфі. Це дійсно вражає!

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