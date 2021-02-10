На Одеській трасі під Києвом скупчилися десятки фур

Вікторія Довгань Відео 13:10, 10.02.2021 Оновлено: 15:37, 10.02.2021

Погіршення погодних умов призвело до утворення величезного затору з вантажівок на Одеській трасі під Києвом. На узбіччях стоять десятки фур.

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