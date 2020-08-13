Восени на нас чекає дев'ятий вал COVID-19 і грипу, буде третя й четверта хвилі, – інфекціоністка

Кількість хворих на коронавірус в Україні зростатиме, восени мікс COVID -19 та сезонного грипу може викликати "дев’ятий вал" захворюваності. Наразі не існує "золотого поєднання" ліків, яке б дало стовідсотковий позитивний результат під час лікування хворих на коронавірус. І все ж світ продовжує експериментувати.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповіла лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

– І міністр охорони здоров’я, і київський міський голова говорять про те, що можуть запровадити жорсткіші умови карантину. А чи не пізно? Адже ми бачимо, що щодня кількість виявлених випадків збільшується.

– Чи не пізно, чи не рано… А буде хтось дотримуватися? Люди не хочуть сприймати реальність, вони не хочуть надягати маски нормально – не кудись там на лоба або на підборіддя, а нормально, щоб був закритий і рот, і ніс.

Люди хочуть жити так, як вони жили до того, вони хочуть відпочивати, вони як їздили, так і продовжують їздити… Тому в мене риторичне питання: коли ми, пересічне населення, схаменемося й будемо ставитися до цього відповідально?

– Якщо так розвиватиметься ситуація, чи не можемо мати наступної п’ятниці, скажімо, 2 тисячі випадків за добу?

– Щось прогнозувати дуже важко, і тим паче називати якісь цифри. Захворюваність зростає. Випадки різні. Є випадки легкого перебігу, люди перебувають вдома на самоізоляції й виліковуються без наслідків. А є випадки заплутані, до яких приєднуються інші інфекційні захворювання, сезонні захворювання.

Тому я не можу сказати, буде 2 тисячі або 3 тисячі. Я констатую факт: захворювання є, воно від нас нікуди не поділося.

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– Чи можна цю кількість, яку ми фіксуємо, назвати другою хвилею чи це, можливо, aftershock , як це називають англійською, від першої хвилі?

– Це буде і друга, і третя, і п’ятнадцята хвилі. Ці цифри залежать від кількох складових – зокрема, скількох сьогодні протестовано осіб, скількох сьогодні госпіталізовано.

Це не хвилі, це вже статистика, яка є. І вона сьогодні одна, завтра інша. Просто кількість констатованих випадків захворювання.

А хвиля… Восени нам теж треба задуматися над тим, що приєднається і сезонний грип. Тому там вже буде не хвиля – там вже буде дев’ятий вал.

Восени вже буде не хвиля – там буде дев’ятий вал

– Чи можна зараз спрогнозувати, як людський організм сприйматиме і коронавірус, і сезонний грип. Наскільки це може збільшити смертність, наскільки ускладнити перебіг двох цих хвороб?

– Це два респіраторних вірусних захворювання, одне жорстокіше за інше. Обидва вони вражають дихальну систему, серцево-судинну систему. До того ж вони обидва високопатогенні. Тому, коли в організмі людини виходить такий мікс, прогнози можуть бути дуже важкі. Дійсно, в такому разі цей мікс буде значно важче переноситися людьми.

– Що в такому разі робити? Адже ми розуміємо, що зовнішні симптоми в обох цих інфекцій дуже схожі. Чи можна прогнозувати, що тестування на коронавірус восени збільшиться в рази, адже люди, щоб перестрахуватися, грип у них чи коронавірус, більше звертатимуться до лікарів. Чи вистачить нам тестів?

– Не можу відповісти. Це залежатиме від того, як буде прогнозуватися статистика, які закупівлі будуть проводитися тощо. Чи ми самі вироблятимемо тест-системи, чи частково це буде допомога з інших країн. Не знаю. Але те, що кількість збільшиться, це однозначно.

Треба чітко зрозуміти, з яким інфекційним захворюванням ми зіткнулися. Якщо у разі грипу в нас є специфічне лікування, противірусний препарат, і ми можемо завчасно врятувати людину, одразу даючи той препарат, який діє на вірус грипу, то у випадку з коронавірусною інфекцією йде ціла комбінація лікарських препаратів задля того, щоб врятувати людину.

Так, кількість зростатиме, завдяки цьому і статистика буде зростати. Ми будемо виявляти все більше й більше випадків або таких, як перенесені захворювання коронавірусної інфекції, або таких, як є зараз.

– Які шанси, що до кінця року винайдуть ліки чи, можливо, вакцину від коронавірусу? Вже зараз ми бачимо, що декілька країн світу розробляють їх і тестують у пришвидшеному темпі. Чи будуть до того часу якісь напрацювання? Можливо, певні препарати надійдуть навіть до продажу?

– Можливо все. Це залежить від інтелектуальних потужностей країн, які розроблюють вакцину, це залежить від фармакологічних компаній, які домовляться між собою за ціну. Все залежить від швидкості виробництва і розповсюдженості по світу. Але наразі ми не маємо навіть стовідсоткових випробуваних моделей. Є тільки експериментальна частина.

Процес складний. До кінця року залишається не так уже й багато часу. Навіть країни-флагмани, які винаходять вакцину, насамперед будуть вакцинувати своє населення.

Золотого поєднання препаратів від коронавірусу не існує

– Чи є зараз ліки, які полегшують перебіг цієї хвороби? Не будемо робити рекламу цьому препарату, але він свого часу був озвучений у МОЗ і зник з аптек. Тепер у Штатах говорять, що препарат, який використовували для поліпшення ерекції, теж дещо покращував перебіг хвороби.

– Різні групи препаратів іноді поводять себе по-іншому. У ліків є певні властивості, і ці властивості за коронавірусної інфекції, наприклад, проявляються по-новому. Тобто ми не розраховували, що ця молекула так себе поведе щодо вірусної інфекції. Наприклад, вона допомагає людині й дозволяє лікарям якось вплинути на вірус або на інший патогенетичний ланцюжок.

Зараз дуже багато ліків використовується – і антибактеріальних препаратів, і противірусних препаратів. Постійно, щодня весь світ міксує фармакологію, яка є в наявності, для того щоб винайти схему, яка допоможе.

– Чи є якесь золоте поєднання?

– Немає золотого поєднання, на жаль, тому це велике поле для творчості лікарів і всього світу – підібрати, поєднати. У когось препарат працює, у когось він взагалі ніяк себе не проявляє. У когось алергічна реакція на цей препарат, у когось вірус в організмі поводить себе зовсім по-іншому. У когось було невелике висипання – і все, а хтось лежить із важкою формою пневмонії. Тому дуже важко підібрати якесь стандартне лікування. Воно більш рекомендоване.

– За майже пів року боротьби з коронавірусом у світі чи можете ви сказати, що ця форма COVID-19 буде вже назавжди? У цій тезі я посилаюсь на головного епідеміолога США, який і зробив таку заяву – що викорінити коронавірус людству поки що не вдасться.

– Ні, не вдасться. І інші захворювання не вдасться. Це властивості вірусної інфекції. Є пік її циркуляції серед населення, потім є певний спад, вірус мутує, вірус стає слабкіший або, навпаки, набирає нових властивостей і через деякий час може повернутися.

Циркуляція вірусних захворювань майже постійна. Хто є основним хазяїном вірусу, хто є переносником – або звірі, або люди. Так, він живе, співіснує з нами, допоки не набере нових властивостей.

– Цикл коронавірусу вже відомий, чи поки що мало часу минуло?

– Дуже мало часу минуло. Ми навіть стовідсотково не можемо визначити клінічну картину проявів. Щодня є щось нове. Сказати про його поведінку можна лише спираючись на всю родину коронавірусів і гіпотетично зробити певні висновки. Як він себе поведе, ми дізнаємося, але згодом.