На межі зриву: активіст пояснив, який сценарій вибрали в команді Порошенко

Активіст, член партії ГР "Хвиля" Андрій Ювченко зазначив, що штаб кандидата в президенти Петра Порошенка не подає своїх представників до складів виборчих комісій у потрібній кількості. За його словами, станом на вчора, по Києву не вистачало близько 300 людей на кожний округ.

Він нагадав, що згідно чинного законодавства, ДВК формуються з рівної кількості представників від кожного з кандидатів, а сама комісія має налічувати від 12 до 16 осіб. За його словами, це є важливим фактором для забезпечення нормальної роботи дільниці під час виборчого процесу. За його словами, дільниці здійснюють гарячкові спроби, аби вирішити кадрову нестачу.

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