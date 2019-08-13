На Маковія в Україні різко похолоднішає: прогноз погоди на 14 серпня від ObozTV

На свято Медового Спаса (Маковія) у східних та центральних регіонах України утримається спека. А от на захід та північ цього дня прийде прохолодний фронт.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 14 серпня.

У західних областях мінлива хмарність, місцями прогнозують короткочасні дощі. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, вночі на термометрах +15.

На півночі дощитиме. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +16.

Сходу прогнозують сонячну і суху погоду. Вдень максимальна температура сягне +32 градусів, вночі +18 градусів.

На півдні та в Криму розжарить до +35 градусів, ясно та сухо. Вночі на термометрах +18.

Центральним областям обіцяють похмурий день. Переважно сухо, лише у Вінниці дощитиме. Денний максимум +33 градуси, вночі +17.

У Києві за прогнозом легка злива. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +19.

OBOZREVATEL нагадує, що раніше Укргідрометцентр попереджав про негоду 14 серпня. Подекуди у західних, північних та Вінницькій областях можливі грози. Місцями град і шквали до 25-28 м/с.

14 серпня православні християни відзначатимуть Медовий Спас. У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду і букет-оберіг – маковейчик. Про інші прикмети можна почитати в цій статті.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram