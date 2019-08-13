Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

На Маковія в Україні різко похолоднішає: прогноз погоди на 14 серпня від ObozTV

Читати матеріал російською

На свято Медового Спаса (Маковія) у східних та центральних регіонах України утримається спека. А от на захід та північ цього дня прийде прохолодний фронт.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 14 серпня.

У західних областях мінлива хмарність, місцями прогнозують короткочасні дощі. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, вночі на термометрах +15.

На півночі дощитиме. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +16.

На Маковія в Україні різко похолоднішає: прогноз погоди на 14 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Сходу прогнозують сонячну і суху погоду. Вдень максимальна температура сягне +32 градусів, вночі +18 градусів.

На півдні та в Криму розжарить до +35 градусів, ясно та сухо. Вночі на термометрах +18.

Центральним областям обіцяють похмурий день. Переважно сухо, лише у Вінниці дощитиме. Денний максимум +33 градуси, вночі +17.

У Києві за прогнозом легка злива. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +19.

OBOZREVATEL нагадує, що раніше Укргідрометцентр попереджав про негоду 14 серпня. Подекуди у західних, північних та Вінницькій областях можливі грози. Місцями град і шквали до 25-28 м/с.

14 серпня православні християни відзначатимуть Медовий Спас. У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду і букет-оберіг – маковейчик. Про інші прикмети можна почитати в цій статті.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...