На Маковія в Україні різко похолоднішає: прогноз погоди на 14 серпня від ObozTV

На Маковія в Україні різко похолоднішає: прогноз погоди на 14 серпня від ObozTV2т Читати матеріал російською
На свято Медового Спаса (Маковія) у східних та центральних регіонах України утримається спека. А от на захід та північ цього дня прийде прохолодний фронт.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 14 серпня.
У західних областях мінлива хмарність, місцями прогнозують короткочасні дощі. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, вночі на термометрах +15.
На півночі дощитиме. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +16.
Сходу прогнозують сонячну і суху погоду. Вдень максимальна температура сягне +32 градусів, вночі +18 градусів.
На півдні та в Криму розжарить до +35 градусів, ясно та сухо. Вночі на термометрах +18.
Центральним областям обіцяють похмурий день. Переважно сухо, лише у Вінниці дощитиме. Денний максимум +33 градуси, вночі +17.
У Києві за прогнозом легка злива. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +19.
OBOZREVATEL нагадує, що раніше Укргідрометцентр попереджав про негоду 14 серпня. Подекуди у західних, північних та Вінницькій областях можливі грози. Місцями град і шквали до 25-28 м/с.
14 серпня православні християни відзначатимуть Медовий Спас. У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду і букет-оберіг – маковейчик. Про інші прикмети можна почитати в цій статті.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".