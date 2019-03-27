На людей в Києві впали бетонні плити: Obozrevatel News о 15:00 від 27.03.2019

На людей в Києві впали бетонні плити

Одна жінка загинула, ще одна — травмована. У Києві на людей впали вісім бетонних плит перекриття. Це сталося поблизу залізничної станції "Київ-Петрівка". ЗМІ пишуть, що у будівлі раніше була станція технічного обслуговування. Робочі нібито збиралися побудувати другий поверх на старих плитах. Причини трагічного інциденту – нині з`ясовує поліція.

Україна просить ЄС тиснути на РФ

Кількість затриманих кримських татар після масових обшуків в анексованому Криму збільшилася до 20-ти. У зв'язку з цим Київ звернувся до Європейського Союзу з проханням відреагувати.

Скандальний візит до РФ: заява уряду

Уряд доручив перевірити, на яких підставах народний депутат Юрій Бойко літав до Росії. Під час засідання Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обурився тим, що візит політика відбувся з порушенням санкцій, згідно з якими заборонено напряму літати до країни агресора. Генпрокуратура уже зареєструвала кримінальне провадження про незаконний перетин кордону.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 16:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!