На КремльТВ выдали две бредовые версии покушения на Бабченко

Сбежавшая в Россию из Львова журналистка Елена Бойко озвучила две фейковые версии покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, которые оправдывают Россию и перекладывают всю ответственность на Украину.

Пособница оккупантов считает, что в устранении Бабченко были заинтересованы участники АТО, а также Служба безопасности. Свои бредовые домыслы она озвучила в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.