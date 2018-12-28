На КремльТВ влаштували істерику через втрату РПЦ доходів в Україні

Російський пропагандист Семьон Багдасаров обурився через те, що РПЦ втратить величезні доходи через створення єдиної помісної Православної церкви України.

Істеричний спіч з цього приводу він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Владіміром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Так, рупор Кремля заявив, що українці нібито добровільно здалися в рабство Константинополю і будуть віддавати всі гроші йому.